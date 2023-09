Adele se surpreende com brasileiros noivos em show e aceita ser madrinha de casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagine ter a cantora britânica Adele, 35, como madrinha de seu casamento? Pois é justamente isso o que aconteceu com a influenciadora Gabi Alvarenga e seu parceiro. Os brasileiros foram vestidos de noivos num show da artista em Las Vegas, mesmo local onde celebraram a união, e acabaram num bate-papo com a artista durante a apresentação.

