Millie Bobby Brown diz que, após críticas de diretor, quis desistir de ser atriz

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista à revista Allure, Millie Bobby Brown revelou que, aos 10 anos, recebeu críticas de um diretor de elenco que quase a fizeram desistir de ser atriz. De acordo com ela, após um teste ela foi aconselhada a não prosseguir com as tentativas de entrar na indústria do audiovisual porque era "muito madura" —e, por isso, não faria sucesso.

"Eu sempre soube que era madura e não conseguia evitar isso", afirmou. "Mas ouvir isso foi muito difícil porque eu achava que era uma coisa boa. E saber que não era, que eu não conseguiria enfrentar essa indústria, foi muito doloroso."

No entanto, aos 11 anos, ela chegou a dizer para os pais que não queria continuar tentando, mas eles insistiram que ela devia se candidatar a só mais uma audição. "Meus pais me falaram 'só grave esse último teste e então você pode ir lá fora brincar com seus amigos de novo'." A última tentativa resultou em bons frutos: ela conquistou o papel de Eleven, protagonista da série "Stranger Things", da Netflix, que a tornou mundialmente famosa.

Ela ficou muito satisfeita porque sempre quis interpretar papéis próximos da sua idade, mesmo que o diretor de elenco tenha dito que ela não tinha essa capacidade. "Eu sempre apreciei poder ser pessoas diferentes porque eu sempre tive problemas com minha identidade e autoconhecimento", diz, hoje com 18 anos.

"Mesmo muito nova, eu sempre me senti como se não pertence a nenhum lugar que eu estava. Sempre me senti sozinha em multidões porque ninguém me entendia. Então gostei de interpretar papéis que as pessoas compreendessem e conseguissem se identificar porque eu achava que ninguém conseguiria fazer isso com a Millie", explica.