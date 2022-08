Foto de Gil do Vigor é usada em candidatura de deputado: 'O processo vem aí'

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Gil do Vigor foi nos stories do seu Instagram neste sábado (13) para denunciar candidato a deputado estadual que usou uma foto sua para fazer o registro no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Indignado, o economista disse que não vai deixar que isso passe impune e destacou que "o processo vem aí".

"Agora que deu! O processo vem aí, tô puto agora. Querem fazer seus corres? Problema de vocês, mas se garantam. Que raiva!", escreveu junto de um print da candidatura. Gil já declarou que seu voto para presidente vai para Lula (PT), mas não se pronunciou ainda sobre outros candidatos. De qualquer forma, ele aproveitou a situação para reforçar que nenhum candidato tem autorização para fazer o uso de sua imagem para se promover ou durante a campanha eleitoral.

O candidato em questão é Luciano Gomes, que concorre ao cargo de deputado estadual pelo partido Democracia Cristã no Mato Grosso. A foto do ex-BBB já foi removida e uma oficial do político está no site oficial de divulgação de candidaturas e contas eleitorais.

"Ano eleitoral é sempre importante e eu, como muitas outras pessoas, levo muito a sério", escreveu em seguida. Ele explicou que o partido declarou que foi um erro da empresa responsável por registrar a candidatura de Gomes. "Independentemente de quem tenha sido o erro, isso é grave. Quero que fique bem claro aqui que não autorizo o uso da minha imagem a candidato nenhum que eu não apoie. Algo sério como isso não deve ser banalizado pra ganhar atenção em cima, existem consequências para ações assim", concluiu.

No Twitter, ele também se pronunciou, mas não deu os detalhes do Instagram. "Que raiva desse povo podre", tuitou.