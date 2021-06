'Meus fãs brasileiros são apaixonantes', diz Olivia Rodrigo no Fantástico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora norte-americana de ascendência filipina Olivia Rodrigo, 18, deu entrevista ao Fantástico deste domingo (13). No programa, ela relembrou sua trajetória e elogiou os fãs brasileiros.

"Os meus fãs brasileiros são incríveis, apaixonantes. Estou muito animada para ir ao Brasil e conhecer todos pessoalmente um dia desses. Quando tudo estiver seguro, estarei aí", disse a cantora.

Olivia, uma das estrelas da Disney, lançou no dia 21 de maio seu disco de estreia, chamado "Sour". Esse, que é o seu primeiro álbum, bateu diversos recordes e estreou no topo da Billboard 200, com 295 mil unidades somente nos Estados Unidos.

Questionada pela reportagem se já foi vacinada contra a Covid-19, ela disse que sim, e celebrou em ver as coisas voltando ao normal nos Estados Unidos. "É como ver uma luz no fim do túnel", disse.

Sobre sua carreira, a cantora lembrou do apoio e de como teve de batalhar para conseguir seu lugar de destaque. "Meus pais são os melhores e sempre me apoiaram muito em seguir minha carreira. Mas, eu trabalhei bastante, fiz testes por anos e anos sem conseguir nada", lembrou Olivia.

SUCESSO

Na primeira semana de lançamento, o álbum da cantora, batizado de "Sour", recebeu o certificado de Ouro da RIAA, programa de premiação para álbuns que vendem um grande número de cópias. A faixa "Good 4 U", terceira do álbum, acumulou 108 milhões e 43 milhões de streams de áudio globais e de vídeo globais, respectivamente.

"Sour" também obteve o maior número de streams de áudio nos Estados Unidos em um álbum de estreia feminino de todos os tempos e quebrou o recorde de mais transmitido em uma semana por uma artista feminina na história do Spotify, com mais de 385 milhões de streams globais.

No Brasil, o álbum de estreia da artista atingiu a Certificação Ouro e ficou em primeiro lugar no Spotify. A faixa "Good 4 U" conquistou a 3ª posição e todas as 11 faixas do álbum ficaram entre as 125 mais ouvidas da plataforma desde o dia do lançamento.

Olivia Rodrigo já é a artista internacional mais ouvida no Top 200 do Spotify em 2021, incluindo homens e mulheres, e com maior número de faixas em um mesmo dia. Na Apple Music, o álbum ficou em primeiro lugar e todas as 11 faixas estiveram simultaneamente no Top 20. O álbum entrou ainda no topo das paradas no Canadá, Irlanda, Noruega, Holanda, Suécia, Austrália e Nova Zelândia.

Considerada uma espécie de herdeira de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, tem impressionado os céticos com os números de "Sour", disco de estreia. Para entender o que faz de Rodrigo um fenômeno em meio a tantas outras cantoras teen é bom saber um pouco sobre sua vida amorosa.