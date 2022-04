Met Gala terá ingressos de até R$ 1,4 milhão por mesa em 2022, aponta jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há um preço salgado a se pagar se o desejo é participar do Met Gala 2022. Segundo o New York Times, um ingresso para o baile custa US$ 35 mil (R$ 171,5 mil) e mesas variam entre US$ 200 mil e US$ 300 mil dólares (R$ 980 mil e R$ 1, 4 milhão).

Não basta, entretanto, desembolsar o dinheiro. Anna Wintour, editora da Vogue americana e diretora artística da Condé Nast, assumiu a direção da festa em 1999, e decide quem será convidado, mesmo que uma marca esteja patrocinando a ida dele ou dela ao baile. Isso significa que, mesmo que uma empresa compre uma mesa, a companhia não pode escolher todos os que se sentam nela.

Os critérios para a decisão de Wintour, ainda segundo NYT, estão relacionados a realizações, beleza e burburinhos na mídia, mais do que com dinheiro. Neste ano, assim como em 2021, há 400 convidados.

Famosos como as irmãs Kardashian, Rihanna, Katy Perry, Elon Musk e até a congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez já passaram pelos tapetes do Met Gala. Para o traje é anunciado um tema, e alguns looks já viralizaram.

Um exemplo é a roupa usada por Kim Kardashian no baile do ano passado. Na ocasião, a empresária apareceu completamente coberta com uma roupa preta, o que rendeu memes, fantasias e reproduções.

Ela conta que Demna Gvasalia, diretor criativo da grife Balenciaga, que patrocinou o look, insistiu no traje. "Demna e a equipe disseram: 'Isso é uma festa de fantasia. Esta não é uma festa da Vanity Fair onde todo mundo está lindo'", continuou a milionária.

A festa exclusiva busca arrecadar fundos para o Metropolitan Museum of Art de Nova York e também marca a abertura da exposição anual de moda do Costume Institute. Em, 2020, o Met Gala foi cancelado por causa da pandemia de coronavírus, e o evento do ano passado foi cerca de um terço menor do que o normal, com cerca de 300 convidados, com prova de vacinação necessária, embora eles não usassem máscaras ao posar na chegada.