Katie Holmes é vista beijando músico dez anos mais novo em passeio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Katie Holmes, 43, conhecida por seu papel na série "Dawson's Creek", está com namorado novo. A informação é da revista People, que publicou fotos dela em passeio com o músico Bobbie Wooten 3º, 33, de mãos dadas e com direito a beijo.

Segundo a publicação, as imagens são da última quinta-feira (28), quando o casal, vestindo roupas casuais, passeou por Nova York, nos Estados Unidos, passando pelo Museu Guggenheim e pelo Central Park, fazendo tudo isso de metrô.

Durante o passeio, o casal teria encontrado a mãe da atriz Kathy Holmes, que deu um abraço no possível namorado da filha. A revista afirma que, apesar das fotos, representantes dos dois não comentaram o possível romance.

Katie Holmes já foi casada com o ator Tom Cruise, 59, com quem tem uma filha, Suri, 16, mas seu mais recente namoro teria sido com o chef de cozinha Emilio Vitolo Jr., assumido no início de 2020. Antes disso, ela namorou por anos o ator Jamie Foxx, 54.