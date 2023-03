MC Daniel é agredido com garrafada no rosto durante show

Pelas redes sociais, o funkeiro lamentou a situação: "Todos os dias provações diferentes. Ataque do inimigo chateia e dá vergonha, mas já estou acostumado. A vida inteira assim. Só me faz mais forte", disse.

No momento em que cantava "Tubarão, te amo", música mais famosa de seu repertório, recebe uma garrafa no rosto, bem próximo do olho. Incrédulo, o cantor fica alguns segundos sem entender o que aconteceu até sair da frente do palco.

