'Foi como um irmão mais velho', diz Rodolfo após morte de Canisso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-vocalista da banda de rock Raimundos, Rodolfo Abrantes, 50, foi às redes sociais para lamentar a perda do baixista José Henrique Campos Pereira, o Canisso, que morreu aos 57 anos após uma queda.

Rodolfo conta que está fora do Brasil e que acordou com uma série de mensagens. "Tive em contato com esposa dele e só chorava com ela. Canisso ocupou um lugar muito importante na minha adolescência, foi como irmão mais velho. Por ser bem mais velho me deu atenção de amigo", postou.

O guitarrista e cantor Digão foi outro integrante a falar sobre a morte. "A gente ria, brigava, zoava, ralava, perdia, vencia e sempre na luta. Milhões de histórias e piadas que ficarão sem o seu melhor contador. Está muito difícil escrever e descrever", publicou em postagem nas redes.

O músico mandou desejos de força para a mulher do baixista e família e fez uma oração para pedir aos céus por proteção ao amigo.

**VELÓRIO NA QUARTA **

O velório de Canisso, baixista do Raimundos, será aberto ao público. Em anúncio nas redes oficiais da banda, no final desta segunda-feira (13), o comunicado informa que a despedida dos fãs ocorrerá na próxima quarta-feira (15), das 10h às 16h, no Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme P. Guglielmo, 1.000, em Barueri, São Paulo).

"É com imenso pesar que a família Raimundos comunica o falecimento do baixista Canisso, hoje, dia 13 de Março de 2023. Para nós, José Henrique Campos Pereira, o eterno Canisso, sempre estará vivo nos nossos corações e na música brasileira", complementa o post.