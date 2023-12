MC Daniel abandona show depois de ser xingado pelo público e sai escoltado

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o cantor discutindo com o público. "Sou cantor, canto para ajudar a minha família. Se você é bandido mesmo nem deveria estar me xingando. Esse é o exemplo que você dá, senhor?", ele diz, em um momento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro MC Daniel deixou o palco durante um show em Cuiabá, nesta sexta-feira, depois de uma discussão com o público. Segundo a equipe do cantor, algumas das pessoas na plateia fizeram sinais de uma facção criminosa de Mato Grosso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.