'Ele significava o mundo para mim', diz filha do ator Ryan O'Neal, morto aos 82 anos

A relação dos dois foi tema de um reality show, Ryan e Tatum: The O'Neals, que tentava reatar o vínculo entre eles, que fizeram as pazes nos últimos anos.

"Sinto uma grande tristeza pela morte de meu pai", disse ela à revista People. "Ele significava o mundo para mim. Eu o amava muito e sabia que ele também me amava. Sentirei falta dele para sempre e me sinto muito sortuda por termos terminado tão bem."

