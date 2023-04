MC Cabelinho rebate críticas por usar camisa de time em encontro: 'Preconceito de vocês'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro e ator MC Cabelinho colocou um ponto final em comentários feitos nas redes sociais sobre a escolha de look para ir a um encontro com sua namorada, a atriz Bella Campos. O casal saiu para jantar em um restaurante no Rio de Janeiro e registrou o momento com fotos no Instagram: ela vestia um vestido longo preto e ele, uma camisa da Inter de Milão, time italiano de futebol.

Alguns internautas, então, criticaram o artista pela escolha de roupa para ir a um restaurante chique. Também foram feitas piadas sobre, na dinâmica de um casal heterossexual, a mulher estar sempre arrumada e o homem, de camisa de time. "Vi várias pessoas comentando de eu ter saído para um lugar chique de camisa de time, dizendo que eu tava me vestindo igual 'favelado'", disse MC Cabelinho no Instagram.

O funkeiro rebateu dizendo: "Vou deixar bem claro para vocês aqui que eu ganhar dinheiro ou eu ficar mais famoso não vai mudar a minha essência, o jeito que gosto de me vestir, o jeito que eu trato as pessoas e as coisas que eu gosto de fazer. Para mim, isso tem um valor sentimental e, independente de hoje eu poder me vestir com marcas mais caras e exclusivas, é me vestindo assim que me sinto feliz...".

"É bom ter acesso a coisas diferentes, poder conhecer lugares diferentes, poder vestir roupas diferentes, mas uma coisa não invalida a outra. Pode me poupar do preconceito de vocês porque se depender de mim vocês vão ver favelado de blusa de time em todo lugar", complementou o artista.

Depois do desabafo de Cabelinho nos stories, vários fãs deixaram comentários de apoio na publicação feita no dia do jantar. "Gente, vocês só sabem criticar, é o tempo todo isso! Até na roupa do homem querem mandar, falta do que fazer imensa. Roupa é roupa, não interessa o quanto você pagou ou o lugar que você vai, gostar e se sentir confortável é o mais importante", disse uma internauta.