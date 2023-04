Bruno Gagliasso defende Manoel Soares e chama Betty Faria de 'nova Regina Duarte'

Tudo começou quando Betty Faria saiu em defesa de Patrícia Poeta, comentando um tuíte da Folha que trazia uma reportagem do F5 sobre o caso. "E ele é uma vítima? Todos os dias tem isso na mídia. É uma campanha contra Patrícia Poeta, profissional boa, conhecida, com muitos anos de trabalho? Ele ficou famoso por isso, pois antes não era conhecido. Coisa chata!", escreveu ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comando do programa Encontro (Globo) tem sido motivo de crise entre Patrícia Poeta e Manoel Soares. A apresentadora causou um climão após dar um corte ao vivo no colega de trabalho e, com a repercussão do episódio na internet, outras celebridades entraram na discussão. O embate mais recente aconteceu entre o ator Bruno Gagliasso e a atriz Betty Faria, que trocaram farpas no Twitter. "Vem aí uma nova Regina Duarte?", questionou Gagliasso.

