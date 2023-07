MC Cabelinho joga dinheiro para o público em campeonato de jiu-jitsu

O artista revelou que os custos do evento foram retirados do próprio bolso.

Ele organizou a Copa Cabelinho no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio, para atletas das comunidades cariocas.

No final das competições, o cantor e ator se aproximou do público e jogou um punhado com notas de R$ 50.

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - MC Cabelinho, 27, causou alvoroço ao jogar dinheiro para o público durante um campeonato de jiu-jitsu, organizado por ele, no Rio de Janeiro, no domingo (2).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.