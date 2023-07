Bruna Linzmeyer diz que, desde os 11 anos, sabia que não seria mãe

A atriz concluiu que a gestação não é o único caminho: "isso permitiu, para mim, vislumbrar um outro tipo de relação que, talvez, eu venha a ter. Talvez alguém precise da minha ajuda, talvez eu me identifique com alguém e essa pessoa tenha 20 anos, e eu tenha 60".

Declaradamente lésbica, Bruna lembrou que cogitou a possibilidade durante relacionamentos heterossexuais no passado: "enquanto eu tive relações com homens, foram relações maravilhosas, tenho muito carinho pelos homens que eu amei. Eu cogitei real isso". "Quando passou, eu falei 'ainda bem que não rolou', sabe? Porque não era o que eu queria", completou".

"Eu falava, desde que eu era criança, que eu nunca ia casar e nunca iria ter filho. Desde que eu tenho 11 anos eu falo isso", disse a atriz no programa Alma de Cozinheira, exibido no GNT.

