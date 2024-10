Mauro Lissoni é o novo diretor de programação e artístico do SBT

A contratação de Lissoni ocorre em meio a uma onda de demissões na Anhanguera. No último mês de setembro, deixaram a emissora nomes do calibre de Murilo Fraga e Fernando Pelégio, que respondiam respectivamente pela Direção de Programação e de Criação da casa.

Nos últimos 13 anos, o executivo atuou como diretor de Programação, Conteúdo e Operações da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná. A emissora tem como acionista majoritário o apresentador Ratinho, 68, e hoje é vice-líder de audiência na TV aberta paranaense.

Mauro comemorou o retorno ao SBT, onde já havia exercido anteriormente, até 2004, o cargo de Diretor de Programação. "Vivo um momento de muita gratidão, com o sentimento de que estou 'voltando para casa', para onde tudo começou. Estou feliz por somar com um time de grandes profissionais", ressaltou ele, em nota enviada pela assessoria do canal.

