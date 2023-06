Mauricio de Souza fala sobre filho gay

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mauricio de Souza, 87, em entrevista à revista Veja:

Filme com coprodução da Disney: "Fico encabulado quando falam da minha idade. Jamais poderia imaginar isso. E, se imaginasse, acharia que era algo impossível. Também não poderia jamais imaginar que teria esse meu estúdio bonito. Era parte do sonho, mas nunca achei que fosse me dar tão bem."

Atuação do filho Mauro no longa-metragem: "Realmente, ele está igualzinho a mim fisicamente, quando eu tinha a mesma idade. Além disso, ele também é ator, cantor e instrumentista. No cinema, ele arrasa. Ele sou eu."

Como vê ativismo LGBTQIA+ do filho: "Como pai amantíssimo dos filhos, não só do Mauro, o que fizer eles felizes, eu estou com eles. Amo meus filhos como eles são e, se o Mauro é feliz, eu acho que eu dei certo como pai."

Medo de ataque por homofobia: "Sempre penso que alguma coisa assim pode acontecer. Logicamente que a gente sugere que eles tomem cuidado. Infelizmente, há coisas ruins por aí acontecendo. Rezo para que nada ocorra com ele - e, principalmente, que ele continue com seu ativismo e seu modo aberto, que está dando tão certo na vida dele. Nunca tive preconceito. Para mim, sempre foi uma coisa natural.