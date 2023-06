Homem se passa por Brad Pitt e tira quase R$ 1 milhão de espanhola que achava que o namorava

A amizade, ao longo dos meses, começou a ficar mais intensa. O homem mandava montagens com o rosto de Pitt e um cartaz na mão com mensagens carinhosas à mulher.

De acordo com a publicação, tudo começou no início de 2022 quando uma mulher, cujo nome não foi revelado, mas que é natural de Granada, na Espanha, entrou para um fã-clube do renomado artista no Facebook. A partir daí, um homem que afirmava ser o próprio ator passou a conversar com ela, que acreditou em sua identidade.

