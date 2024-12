Matt Smith diz que torce pelo Flamengo e bebe caipirinha na CCXP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matt Smith esteve no palco Thunder da CCXP nesta quinta-feira (5) para falar de seus papéis em "A Casa do Dragão", "The Crown" e "Doctor Who" e conquistou o público ao falar sobre seus passeios em São Paulo e no Rio de Janeiro. O ator também é ex-jogador de futebol e opinou sobre o esporte mais querido dos brasileiros.

Matt relembrou os tempos em que veio ao Brasil não pelos filmes, mas pelos jogos: "O futebol é a minha grande paixão. Foi algo que eu fiz desde a minha infância. Na verdade, vim para o Rio 15 anos atrás". "Tentei jogar futebol na praia, mas era muito difícil", confessou.

Ao ganhar uma camisa do Flamengo, Matt contou que, desta vez, foi ao jogo do São Paulo no estádio do Morumbi, mas, se for para escolher um time, torce mesmo pelo carioca. "O primeiro jogo que eu vi [no Brasil] foi do Flamengo no Maracanã e, é, ele me conquistou", disse, bebendo uma caipirinha, oferecida pelos apresentadores.

O ator é considerado quase parte da realeza britânica após ter interpretado o rei Charles 3º nas primeiras temporadas de "The Crown". Ele disse que, de fato, conheceu os membros da família real, mas não se exaltou muito ao falar deles.

"Eu conheci Harry, conheci Charles. Charles foi ao set de gravações. Ele foi legal", contou, dizendo também que há um protocolo para lidar com os membros da realeza.

O ator avalia que os personagens de "Doctor Who", "The Crown" e "A Casa do Dragão" têm algo em comum: a rebeldia. "Havia um tipo de indecência. Havia uma sensação de rebelião que eu realmente gostava. Havia uma sensação de rebelião entre Philip e a filha. É estranho", disse.

Ainda nesta quinta no CCXP, o painel da Paramount exibiu trailer do filme de ação "Novocaine", e uma entrevista com o protagonista Jack Quaid, de "The Boys". O ator vive um ordinário bancário com uma particularidade: ele não sente dor. Ao ver sua namorada ser sequestrada, acaba se tornando um super-herói.