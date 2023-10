'Mata Doce' lembra como literatura de mulheres negras oxigena o mundo

Depois, o papel do arquivo, presente na foto da família no roseiral. E o papel do afeto --a maternidade, entre todas as forças, é a mais bonita-- e o da violência, que não é recusada sob o risco de circunscrever a vida à dor e ao trauma. Pelo contrário, a violência é tomada como forja de um revide incontornável: um revide que tem corpo e voz de uma mulher negra.

Diversos aspectos presentes no debate contemporâneo ganham forma nessa obra. Primeiro, o papel da escrita: o valor de ícone que ela assume ao verter em correspondência quem já era ausência ou esquecimento, como as mães de Venâncio e Thadeu.

"Mata Doce" é sobre amor. Esse talvez seja o princípio estruturante das histórias que se entrecruzam, se ramificam, das que morrem sem jamais desviar dos espinhos, como no roseiral branco que atravessa as páginas desde a capa.

A voz narrativa guarda seus mistérios. É como se a autora tencionasse tornar transitória a autoridade de quem conta e buscasse a destituição da história única a partir da própria pessoa verbal --não é sempre a primeira pessoa que narra, nem sempre a terceira pessoa, mas é uma pessoa trans: uma transição de vozes, que provoca a reflexão sobre a narrabilidade do vivido, da dor e dos silêncios, da possibilidade de narrar o tempo-- e, nesse exercício, transitar entre fronteiras. A espiral-narrativa se perfaz no eu que narra. Essa configuração emerge na obra como experimentação estética.

"Mata Doce" é um romance espiralar, conforme diz Leda Maria Martins. Não há um fim, um começo, progresso ou retorno. O tempo acontece como as voltas que a cachorrinha Chula dá nos dramas das personagens. O presente, o passado e o futuro giram como vírgulas, a depender do entendimento que os personagens vão construindo sobre si e os outros.

