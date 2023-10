Em livro, Britney Spears explica imagens nua no Instagram: 'Feliz em tirar minha própria foto'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears relata os altos e baixos que passou em sua autobiografia, que será lançada na próxima terça-feira (24). Mesmo que o livro ainda não tenha chegada oficialmente ao mercado, a imprensa americana teve acesso antecipado e repercutiu alguns trechos.

Agora, um relato da cantora dá um panorama de sua vida. Frequentemente posando nua ou fazendo topless no Instagram, a princesinha do pop explicou que as publicações são uma forma de felicidade, já que cresceu aos olhos do público, segundo o jornal The New York Times.

"Sei que muitas pessoas não entendem por que adoro tirar fotos minhas nua ou com vestidos novos, mas acho que se eles tivessem sido fotografados por outras pessoas milhares de vezes, cutucados e posados para a aprovação de outras pessoas, eles entenderiam que tenho muita alegria em posar do jeito que me sinto sexy e em tirar minha própria foto."

Outra parte que circula é sobre algumas bebedeiras que teve com a mãe durante o ensino médio, desde a oitava série.

"Minha mãe e eu fazíamos a viagem de duas horas de Kentwood até Biloxi, Mississippi, e enquanto estávamos lá, bebíamos. Chamamos nossos coquetéis de 'toddies'. Eu adorava poder beber com minha mãe de vez em quando. A maneira como bebíamos não era nada parecida com a forma como meu pai fazia. Quando bebia, ficava mais deprimido e desligava-se. Ficamos mais felizes, mais vivas e aventureiras."