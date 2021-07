MasterChef: Ana Karina é eliminada após errar na preparação de donuts

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após preparar três donuts não aprovados pelos jurados, Ana Karina, 40, foi eliminada no terceiro episódio do MasterChef Brasil. Os participantes que não foram bem nas outras dinâmicas da noite precisaram preparar três unidades idênticas do doce, popular nos Estados Unidos e conhecido pela massa açucarada frita e por ser colorido.

Os donuts da oftalmologista eliminada foram servidos com a massa quente com buttercream, cobertura americana a base de manteiga. O recheio foi sugado e os doces de Ana Karina receberam a desaprovação dos jurados.

O terceiro episódio do MasterChef Brasil teve a cantora Duda Beat, 33, como convidada da noite. Ela inspirou os participantes na hora de preparar os donuts recheados e com cobertura.

Antes da receita de confeitaria, no primeiro desafio os participantes cozinharam pela primeira vez juntos nessa temporada e receberam "caixas misteriosas" e tiveram que dividir os ingredientes, pois metade das embalagens estava vazia e a outra metade tinha 24 produtos.

No segundo desafio da noite, os participantes prepararam uma massa italiana clássica, a cacio e pepe, baseada em espaguete, queijo e pimenta.

Apesar de parecer um prato simples, a cacio e pepe exige ponto perfeito na massa e a preparação de um molho envolvente e saboroso. "Não pode faltar técnica no preparo", avisou a chef Helena Rizzo.

No programa desta quarta, a participante Cristina, 51, ameaçou sair após receber duras críticas pelo prato preparado na primeira dinâmica, um risoto de pupunha com camarão duro e sem sabor. Nos outros episódios, ela também não havia ido bem, mas dessa vez ficou bastante nervosa com as críticas do chef Henrique Fogaça.

"Você é a única pessoa responsável pelas suas escolhas. Tá faltando personalidade e sabor. Presta atenção, Cristina. Abre os olhos", disse.

A coordenadora pedagógica revelou que a cozinha a tirou da depressão e não quer perder essa relação positiva com a culinária. Convencida a seguir em frente, ela foi bem na prova dos donuts e escapou da eliminação.

Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada tem 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

Dois participantes da edição infantil realizada em 2015, o MasterChef Júnior, participam: Daphne e Eduardo. Além disso, Heitor, Juliana A. e Renato, que participaram no ano passado (em que a cada semana todo o elenco era trocado), também estão de volta.

Outro destaque é o nome de Isabella Scherer, 25, conhecida como atriz em produções como "Malhação - Viva a Diferença" (Globo), na qual viveu a personagem Clara. Ela é filha do ex-nadador Fernando Scherer, 46, e ex-namorada de Fiuk, 30.