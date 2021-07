Mark Wahlberg diz que precisou comer 11 mil calorias por dia para personagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mark Wahlberg, 50, teve que mudar radicalmente a dieta para viver o protagonista do longa biográfico "Father Stu". "Infelizmente, tive que consumir, por duas semanas, 7.000 calorias e, por mais duas semanas, 11 mil calorias. E foi divertido por cerca de uma hora ", explicou o ator, falando sobre a dieta rígida, que consistia em grandes quantidades de proteína.

"É uma coisa tão difícil e física de se fazer. Para perder peso, você meio que aguenta, simplesmente não come e se exercita. E isso mesmo quando estava cheio, eu acordava depois de uma refeição e fazia outra refeição. Comia a cada três horas. Isso não foi divertido", disse em entrevista ao programa "The Tonight Show With Jimmy Fallon".

A história da trama, escrita pelo ator em parceria com a diretora Rosalind Ross, é inspirada na vida do ex-pugilista Stuart Long. Após quase morrer em um acidente de moto, ele se aposenta dos ringues e passa a se interessar pela vida religiosa, tornando-se padre.

Em 2019, ao estrear o seu último longa "Troco em Dobro" (Netflix), o ator viveu uma experiência oposta em relação ao físico. No filme de ação, ele é Spenser, um ex-policial e ex-presidiário que se une ao aspirante a lutador Hawkm (Winston Duke) para investigar uma conspiração ligada à morte de dois oficiais de Boston. A história é baseada no romance "Wonderland", de Ace Atkins, lançado em 2013.

"É um personagem que muitas pessoas gostam e com o qual se identificam. Um tipo de herói da classe trabalhadora que simplesmente não pode permitir que alguém maltrate outra pessoa. Especialmente protegendo os inocentes", conta Wahlberg em conversa com a Netflix, à qual a reportagem teve acesso.

O ator valoriza a "formaçã eclética" do grupo para criar elementos de drama, humor e emoção na narrativa, e afirma que os espectadores do filme poderão vivenciar uma "jornada real" ao ver os diferentes lados da cidade de Boston. "É um tipo de mergulho profundo no submundo e no ponto fraco de Boston", conta.