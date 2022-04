Masp, Ibirapuera e parque do Povo receberão instalações artísticas de grande escala

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista plástico Eduardo Srur, conhecido por realizar instalações em espaços públicos, vai inaugurar a exposição "Vida Livre" no mês de maio, em São Paulo.

Serão três obras de grande escala espalhadas diferentes pontos da capital paulista que questionam a relação do homem com os animais. A primeira, intitulada "Zoo", será uma jaula de três metros de altura, com esculturas de macacos colocadas do lado de fora das grades.

Os visitantes poderão entrar dentro da obra, que ficará localizada em frente ao parque Trianon, na avenida Paulista. De dentro da jaula, caixas de som emitirão gritos dos primatas.

Construída com mais de 1000 gaiolas apreendidas pela polícia em operações contra o tráfico de animais silvestres, "Voo dos Pássaros", ficará no parque do Povo.

O parque Ibirapuera, por sua vez, ganhará um grande aquário com duas esculturas de crianças dentro da água e um urso polar do lado de fora.