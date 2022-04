Famosos lamentam morte da atriz Suzana Faini

O enterro da atriz será às 15h desta terça-feira (26) no cemitério Jardim da Saudade - Sulacap, no Rio de Janeiro.

O ator Murilo Rosa publicou uma foto da atriz no Instagram e agradeceu por ela ter compartilhado com todos a sua arte, carinho, amor à vida e família. "Um prazer ter visto você em cena e na vida. Um exemplo."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte da atriz Suzana Faini, 89, nesta terça-feira (25). Ela estava internada no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, mas a causa da morte não foi informada.

