Marquezine e Neymar se dividem entre Lula e Bolsonaro mais uma vez

Fã do ex-casal, uma internauta falou da dificuldade de superar o fim do relacionamento dos dois. "Eu tento superar Bumar, mas a internet não deixa", escreveu uma usuária da rede social. Anunciando aqui que a partir de hoje parei de shippar Brumar, mas essa declaração só vale por 30 dias, depois voltarei a dar outro pronunciamento", escreveu um internauta em um meme.

O humorista Tirulipa postou os vídeos do ex-casal declarando apoio aos seus candidatos no Instagram. "Você aí é? Bolsonaro ou Lula", perguntou o humorista. "Casos de família? O amor é lindo. Final da Champions League. E agora? Quero ver quem ganha nos comentários", escreveu na legenda.

Nas redes sociais, os internautas lembraram que os dois já estiveram em torcidas opostas para o paredão no BBB 20. Neymar manifestou sua torcida para Felipe Prior nas redes sociais. Enquanto Bruna, amiga pessoal de Manu Gavassi, a atriz pediu votos para a permanência da cantora no jogo e levou a melhor.

