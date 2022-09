Adriana Calcanhotto substituirá Gal Gosta no Festival Novabrasil, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Adriana Calcanhotto vai fazer um show com participação especial do cantor Rubel no Festival Novabrasil, em São Paulo.

A dupla substituirá Gal Costa, que precisou cancelar sua participação para se recuperar de um problema de saúde. O evento ocorrerá entre os dias 15 e 16 de outubro, no Sambódromo do Anhembi.

Adriana Calcanhotto se apresentará no primeiro dia de evento. Além dela, sobem ao palco Baby do Brasil com Pepeu Gomes, Jorge Aragão, Zeca Baleiro com Juliana Linhares e Vinícius Cantuária, Emicida, Drik Barbosa, Rael e Evandro Fióti com Tuyo e Gilsons acompanhado pela cantora Liniker.

No encerramento estão confirmados Elba Ramalho, Nando Reis, Frejat, Vanessa da Mata e Marina Sena, Diogo Nogueira e Criolo, Bala Desejo com participação de Duda Beat. Os ingressos já estão à venda.