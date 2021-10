Mark Consuelos, o Hiram Logde de 'Riverdale', deixa elenco da série

Riverdale é inspirada nos personagens da Archie Comics. Ela foi adaptada pelo diretor criativo da Archie Comics, Roberto Aguirre-Sacasa, e produzida pela Warner, e já foi indicada para várias premiações do universo adolescente. Ganhou no Teen Choice Awards, na categoria de melhor drama de TV, e duas vezes na mesma categoria para a premiação People Choice Awards.

Inicialmente a série girava em torno de resolver o assassinato de Jason Blossom, irmão gêmeo de uma das personagens mais polêmicas, Cheryl Blossom (Madelaine Petsch). As temporadas seguintes continuaram a criar mistérios, porém a série passou a seguir uma linha sobrenatural, com a criação de uma espécie de culto, denominado "Fazenda", e quando os personagens começam a jogar RPG.

A série da Netflix foi lançada em 2017, e explora o surrealismo e segredos escondidos em uma pequena cidade que passa a impressão de ser tranquila. No ano de 2020, as gravações foram suspensas em decorrência da pandemia do coronavírus, o que deixou a quarta temporada mais curta.

"O engraçado é que Mark não poderia ser mais diferente de Hiram: ele é um profissional cheio de classe, e um dos caras mais doces que já conheci, sempre cuidando de todo mundo no set. Desejamos o melhor a ele, e esperamos que ele possa voltar para aparições especiais no futuro", completou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mark Consuelos, 50, irá deixar a série "Riverdale". Após a exibição do episódio final da 5ª temporada na noite desta quarta (6), nos Estados Unidos, o showrunner Roberto Aguirre-Sacasa informou ao Deadline que o ator não fará mais parte do elenco regular da série.

