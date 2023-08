Mario Frias recebe alta hospitalar após suspeita de trombose: 'Ganhei mais uma chance'

"E é isso, gente, agradeço as mensagens de carinho e de fé, as orações. Foram três dias muito difíceis. Família é tudo. Deus é maravilhoso, e eu ganhei mais uma chance", disse ele, emocionado.

Em vídeo, o deputado também expressou sua gratidão pelas equipes médicas que o atenderam, ressaltando a importância do cuidado médico em situações de saúde delicadas. "Essa semana eu vou fazer mais alguns exames, já não vinha me sentindo bem há um mês mais ou menos, tive alguns problemas durante o recesso e deu nisso aí", contou. O deputado afirma, ainda, que vai escrever um livro, "de tantos milagres que Deus proporcionou" na vida dele.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.