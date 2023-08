Apresentadora diz que Juliette 'não foi educada' após vê-la com affair

Ontem, Juliette e Kaique foram vistos juntos em um passeio pelas ruas de Madison, onde acontece o evento que ele participa. No Instagram, a cantora contou que faria uma parada no estado de Wisconsin, depois de sua viagem pela Flórida. "Vim dar uma paradinha em Madison. Pois é. É que tem uns amigos aqui", disse ela.

Depois, Syomara ainda mostrou que recebeu mensagens de ódio em seu perfil no Instagram. Nos stories, ela deu "boa noite aos haters", mostrando mensagens após comentar sobre Juliette. "Se não quiser ter sua conta derrubada é melhor apagar, sua otária", disse uma das mensagens. "Deixa de ser ridícula", comentou outra pessoa. "Você é a mesma repórter sem noção que tomou um corte dele quando foi fuxicar a vida deles. Não cansou de passar vergonha", destacou mais uma. "Minha filha, se toca! Com essa cara de miss simpatia, queria receber flores?", ironizou mais uma pessoa. Ela, então, debochou: "Que amores", escreveu.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.