Marieta Severo e filha gravam depoimento sobre Daniella Perez para série documental

A HBO ainda não tem data prevista para a estreia. O crime aconteceu em 28 de dezembro de 1992. Na manhã seguinte, até que a identidade do assassino fosse confirmada, Pádua, já como suspeito, foi ao encontro de Glória Perez, como outros atores do elenco de "De Corpo e Alma", para consolar a autora.

No Instagram nesta terça (26), Tatiana Issa, diretora da produção ao lado de Guto Barra, publicou uma foto ao lado de Marieta e destacou que a atriz pode falar com propriedade sobre Daniella, que viu crescer ao lado de Helena.

