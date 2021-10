Ana Maria Braga recebe alta de hospital após sofrer queda em casa

"O que aconteceu, vamos relembrar. Ela caiu no domingo em casa, ali na cozinha. Está tudo bem com ela, por isso os médicos liberaram. Ontem à noite, a Ana já voltou para casa. Então está vendo a gente com certeza. Beijo", completou Battaglini.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Ana Maria Braga, 72, recebeu alta do Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, na noite desta terça-feira (26). Ela havia sido internada no último domingo (24) após sofrer uma queda na cozinha de sua casa e ter batido a cabeça.

