Mariah Carey quebra recorde e tem música natalina mais reproduzida pelo Spotify

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Mariah Carey, 50, acaba de quebrar seu próprio recorde na plataforma de música Spotify com a música natalina "All I Want For Christmas Is You".

A canção, lançada em 1994, teve o maior número de reproduções em um único dia no streaming. No dia 24 de dezembro de 2020, atingiu mais de 17,2 milhões de reproduções.

A curiosidade é que o recorde anterior era da própria Mariah com mais de 12 milhões de reproduções com a mesma música no Natal de 2019.

Em agosto, a cantora anunciava que lançaria um novo álbum de estúdio. Intitulado "The Rarities", a cantora afirmou que o projeto homenagearia os 30 anos de sua carreira.

"Esse é para vocês. Para celebrar nós e agradecer vocês pelos anos de puro amor e suporte. Sou muito grata", escreveu a artista aos fãs em suas redes sociais. A pré-venda do CD começou no mesmo mês.

O lançamento marca o retorno de Mariah Carey, cujo último álbum foi "Caution", em 2018. A cantora é conhecida por grandes sucessos da música pop, como "Obsessed" e "All I Want For Christmas Is You" -essa última virou um clássico natalino após ser incluída na trilha sonora de "Simplesmente Amor" (2003). No final de 2019, Carey lançou uma versão para a música.