Funkeiro MC Kekel bate o carro e diz que nasceu de novo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor de funk MC Kekel, 25, se envolveu em um acidente de carro nesta sexta-feira (25). Apesar de estar bem e sem ferimentos aparentes, disse que "nasceu de novo" em publicação pelas redes sociais.

Em desabafo, sem revelar a gravidade do incidente nem se houve vítimas, disse que iria "pagar pelo erro".

"Está tudo bem comigo e meu cunhado, que estava comigo. Bati meu carro. Deus em primeiro lugar. É nessas horas que a gente aprende algumas coisas que a gente deixa de aprender. Vou pagar pelo meu erro, mas é isso. A gente tem que errar pra aprender", começou.

Na sequência, demonstrou não estar bem consigo mesmo. "Só quero agradecer quem está mandando mensagens positivas. Já estou há uns anos desanimado com algumas coisas. Muitas coisa ruins. Dez coisas ruins e duas coisas boas. Faço muito pelos outros e pessoas fazem pouco por mim", desabafou.

De acordo com ele, há muito o que as pessoas nem imaginam que aconteça em sua vida. "As pessoas acham que a nossa vida é só flores. Tenho 25 anos, sou sozinho, sem pai e mãe", encerrou.