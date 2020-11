Maria Flor conta que Alexandre Pires já quis sair com ela: 'Orgulho de mim'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Flor, 37, revelou que Alexandre Pires, 44, se interessou por ela em uma festa. De maneira descontraída, a atriz lembrou que estava em uma comemoração com o marido, Emanuel Aragão, que à época era apenas seu namorado, quando avistou o cantor de quem era fã e foi falar com ele.

"Eu estava numa festa e tal... E nesta festa estava o Alexandre Pires, que é um crush, né, gente? Alexandre Pires, tipo assim, Alexandre Pires! Aí eu e Emanuel namorávamos ainda e eu fui falar com o Alexandre: 'sou muito sua fã! Só Pra Contrariar é minha vida. 'Domingo quero te encontrar e desabafar...'", relembrou a atriz em entrevista ao podcast Calcinha Larga.

Ela conta que o cantor foi bastante receptivo à tietagem dela. "Ele falou: 'total! Eu também sou muito seu fã e 'tamo junto'". Segundo a atriz, Aragão ficou com muito ciúme do pagodeiro e ela ficou sem entender. "Amor, como assim? Ciúme do Alexandre Pires? Ele é um crush de todo um Brasil, entendeu? Ele nunca me daria mole, nunca ia acontecer! Ele só estava sendo educado", disse a artista.

Essa impressão durou até o dia seguinte quando a dona da festa enviou mensagem falando que Pires tinha ficado interessado por Maria. "Minha amiga mandou uma mensagem dizendo assim: 'você está namorando?' Aí eu falo: 'tô! Por quê?'. "Porque ontem o Alê Pires ficou superinteressado e tal. Falou inclusive que, se você quiser sair, ele quer'. Aí eu gritava em casa: "amor, o Alexandre Pires me quer! Ele me quer!' Ele quis. E era tanto orgulho que eu estava de mim mesma. Falei: 'vamos sair! Vamos comemorar isso! Vamos abrir um champanhe! Cara, você namora uma pessoa que o Alexandre Pires quer", concluiu a atriz, aos risos.