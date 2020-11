Filhos de Taís Araujo dizem que pernas dela têm 'textura de slime'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taís Araújo, 42, compartilhou com seus seguidores um momento "gente como a gente", que viveu neste sábado (28). "Coisas que a Sabrina Sato não passa: eu de biquini pegando sol, Maria e João mexendo na minha perna soltam a seguinte frase: 'nossa mãe, dentro da tua perna é muito mole né? Tem uma textura de slime.' E eu: 'PARA GENTE!' Viro de costas e eles: "ih mãe, tua bunda também".

Diversas celebridades comentaram a postagem da atriz rindo da situação e ressaltando a sinceridade infantil, entre as quais Cris Vianna, Lucy Ramos, Dani Calabresa e Kiko Mascarenhas. Porém, um comentário se destacou: a resposta de Sato ao elogio de Araújo: "Kkkkkkk até parece! Você é rainha! Te amo, Tais", postou a apresentadora da RecordTV.

No sábado (21), após a exibição do especial "Falas Negras" (Globo), no Dia da Consciência Negra, no qual viveu Marielle Franco (1979-2018), Araújo e o marido, Lázaro Ramos, 42, anunciaram que haviam testado positivo para a Covid-19. Segundo publicação feita no perfil de ambos nas rede sociais, o casal e os dois filhos, João Vicente, 9, e Maria Antônia, 5, estavam em isolamento e seguindo protocolos de segurança.

"Nós dois e as crianças, João e Maria, já estamos no meio da quarentena protocolada ao positivar a Covid- 19. Estamos isolados e seguindo ainda mais rigorosamente todas as precauções médicas. Sentimos sintomas leves, e, para nosso alívio, as crianças estão assintomáticas", diz o texto.

O casal pediu que as pessoas reforcem os cuidados diante da pandemia e baixem a guarda para a doença. "Com fé, esperamos este tempo passar. Viemos aqui por respeito e para tranquilizar vocês, mas também para lembrar a todos da fragilidade humana e para pedir a todos que sigam se cuidando. Nós estamos bem, mas sabemos que fomos afortunados enquanto tantas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem. Com amor, Lázaro e Taís", finalizou a mensagem.