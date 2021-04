Maria Beltrão interrompe programa da GloboNews após chorar ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Beltrão, 49, precisou interromper a abertura do Estúdio I, da GloboNews, nesta quinta-feira (8). A jornalista se emocionou com as informações que estavam sendo dadas sobre o caso do menino Henry, morto aos 4 anos.

No começo do programa, ela estava se despedindo da âncora do Jornal das Dez, Cecilia Flesch, que havia acabado de mostrar as novidades sobre o caso. Beltrão não conseguiu segurar as lágrimas.

"Obrigada, Cecilia querida, um bom trabalho aí para você... É, a gente está falando de uma realidade inominável. A gente está falando de... Ah, já vou chorar", interrompeu. "A gente está falando de algo difícil de se qualificar ou definir."

"O que a Cecilia acabou de mostrar, com essa entrevista coletiva... Desculpa se eu estou emocionada, a gente vive em uma época difícil, né?"

A apresentadora acabou interrompendo o programa. "É muito sério, muito triste. Então, eu peço licença para chamar o intervalo", disse. "Desculpem o meu descontrole emocional."

Octavio Guedes, que dividia a bancada com ela e André Trigueiro, foi quem continuou tocando o programa até Beltrão conseguir se recompor. A sensibilidade da jornalista foi elogiada nas redes sociais, onde diversos internautas se identificaram com a emoção dela.