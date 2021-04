Após polêmica, João e Rodolffo são os que mais ganham seguidores

Rodolffo, que foi eliminado no Paredão da última terça-feira (6), somou 1,6 milhão de seguidores no Instagram na última semana, chegando a 6,4 milhões. Já João ganhou mais 1,1 milhão de fãs na rede social e agora chega a 3,5 milhões de seguidores.

Apesar de o episódio ter gerado lágrimas, desculpas e até um discurso do apresentador Tiago Leifert, os dois protagonistas da treta só tiveram resultado positivo, pelo menos em suas redes sociais, com os dois ganhando mais de 1 milhão de seguidores.

O desentendimento foi provocado pelo cantor Rodolffo Matthaus, 32, ao comparar o cabelo da peruca do Monstro com o de João Luiz Pedroza, 24. Para o músico, só uma brincadeira, mas encarada como infeliz e racista pelo colega e por muitos expectadores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.