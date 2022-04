Maria Beltrão comenta saída da GloboNews após 25 anos: 'Deixar o ninho'

"Deixar o ninho depois de 25 anos é como reaprender a voar", afirmou ela, que estava no canal desde a estreia, em 1996. "Mas no balanço do meu cinquentenário, resolvi desafiar a rotina e ousar buscar em mim coisas novas (o Tempo Pascal é grande inspiração)."

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Maria Beltrão, 50, usou as redes sociais para comentar pela primeira vez a mudança que fará em breve. A jornalista vai deixar o canal de notícias GloboNews, onde apresenta o Estúdio i, para ser uma das apresentadoras do É de Casa na Globo.

