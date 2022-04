Anitta agradece organização do Coachella por tratamento igualitário no festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, 29, usou as redes sociais neste sábado (16) para comemorar a repercussão de sua apresentação no Coachella. A cantora brasileira foi um dos destaques do primeiro dia de festival, na sexta-feira (15), com um show cheio de hits em um palco inspirado em uma favela.

"Olá, mundo, bem-vindo ao Brasil", começou. "Este é o meu país. Só quero dizer muito, muito, muito obrigada. Eu te amo muito Snoop Dogg tenho muito respeito e gratidão. Nenhuma palavra poderia explicar. Para sempre grata."

O rapper americano abriu a apresentação cantando com ela a música "Onda Diferente", parceria entre eles e Ludmilla. Anitta também agradeceu a Diplo e Saweetie, que também fizeram participações especiais durante o show.

"Diplo, você é minha família para sempre", comentou. "Saweetie você é muuuuito especial, incrível, impecável, tudo, te amo e que bom que você veio cantar comigo ontem."

A cantora também destacou o empenho da equipe e o apoio que recebeu dos fãs e do próprio festival. "Toda a minha equipe, amo muito vocês", disse. "Sou muito grata por ter vocês na minha vida. Meus fãs são a coisa mais incrível do mundo. Joe Rohde e Kley Tarcitano, obrigada por tornar possível minha Favela no palco."

"Obrigado, Coachella por tratar a mim, à minha equipe e a todos os artistas igualmente com tanto respeito e apoio, não importa quem sejam ou quão grandes sejam", finalizou. "Nada do que digo aqui pode descrever adequadamente o que aconteceu em tantas vidas ontem em tantos aspectos diferentes."