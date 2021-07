Mari e Matheus vencem reality Power Couple e levam R$ 403 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu na noite desta sexta-feira (23) a final da quinta edição do Power Couple (RecordTV). Com 63,41% dos votos do público, os influenciadores digitais Mari Matarazzo e Matheus Yurley levaram o prêmio de R$ 608 mil, valor acumulado pelo casal na disputa das provas durante a temporada.

Já a atriz e apresentadora Deborah Albuquerque e o médico Bruno Salomão ficaram em segundo lugar e ganharam um carro zero quilômetro. No discurso para anunciar os vencedores, a apresentadora Adriane Galisteu se emocionou ao usar uma frase de Ayrton Senna (1960-1994), de quem foi namorada até a morte do atleta.

Todos os casais que participaram do reality, que durou 77 dias, estavam presentes na final ao vivo. Galisteu chamou a atenção para um detalhe importante: a votação que deu a vitória a Mari e Matheus foi a maior da história do programa.

Ao comentar sobre a vida pós-confinamento, a atriz Geórgia Fröhlich e o cantor Thiago Bertoldo falaram sobre a adaptação fora do reality. "Achamos que ia chegar no hotel tudo em paz, mas a briga continuou lá", disse ela, aos rios, com o que Galisteu concordou dizendo "a gente viu, felizmente, ficou tudo bem no final".