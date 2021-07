Danilo Gentili é criticado por comentário machista contra Luísa Sonza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Danilo Gentili, 41, gerou revolta de internautas ao tecer comentários considerados machistas contra Luísa Sonza, 23, no Twitter. Ao compartilhar uma entrevista que a cantora concedeu ao UOL, ele insinua que o sucesso da artista teria relação com o ex-marido dela, o humorista Whindersson Nunes, 26, e com o atual namoro com o cantor Vitão, 21.

"Mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser f*** é que é difícil. Exemplo de uma mulher f*** no ramo: Anitta. Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido. Essa sim é f***", alfinetou o apresentador e humorista nesta quinta-feira (22).

Sonza não se manifestou até o momento, mas os internautas, sim. A maioria deles apontando machismo e dizendo que a única forma de Gentili para se promover é atacando as pessoas. "Não acredito que estou lendo isso, quanto machismo vindo de alguém com tanta visibilidade! Você é ridículo, cara", escreveu um.

"Tu se acha f*** quando só é lembrado pela mídia quando fala mal de alguém? Porque pelo teu trabalho eu nunca vejo", questionou outro. "Pleno 2021 e homens, mais uma vez, reproduzindo um machismo nojento e rivalizando mulheres. Anitta e Luísa são incríveis. Elas são livres pra mostrar o corpo, afinal, é o CORPO DELAS", disse uma resposta ao tweet.

Não é a primeira vez que o apresentador se envolve em confusão. Em janeiro, Gentili foi condenado a indenizar uma enfermeira pernambucana em R$ 65 mil. No dia 3 de outubro de 2013, a mulher, que havia ficado conhecida por ser a maior doadora de leite humano do Brasil, foi alvo de piadas no programa Agora É Tarde, da Band, que era apresentado por Gentili na época. "Em termos de doação de leite, ela está quase alcançando o Kid Bengala", disse.

De acordo com o advogado Cláudio Lino, que representou a enfermeira no processo, ela já recebeu os cerca de R$ 187 mil de indenização a que foram sentenciados os réus. Gentili pagou um terço do valor (quase R$ 65 mil), enquanto o ator Marcelo Mansfield, 64, e a Band pediram para parcelar a parte deles em seis vezes.

"A juíza não deu nenhum despacho autorizando e, mesmo assim, eles pagaram mensalmente e fizeram todo o depósito", afirmou. Ele diz já ter feito um pedido para que eles paguem ainda uma multa por não terem realizado o pagamento integral de uma única vez.