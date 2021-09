Marcos Mion entrega que Juliana Paes guarda o primeiro sutiã

Juliana disputou o quadro "Tem ou Tem" contra o time do humorista Paulo Vieira, que ganhou a prova e levou para casa o prêmio R$ 30 mil. Também participam do programa Tiago Leifert, Ana Furtado e Larissa Manoela.

Antes da participação da atriz no quadro "Tem ou Não Tem" do programa, o apresentador invadiu o camarim para fazer uma brincadeira de adivinhação. Ela tinha que ajudar Mion a acertar nomes de famosos indicados pela produção para participar do Caldeirão.

