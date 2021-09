Abba chega ao topo das paradas de streamming no retorno após 40 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois singles do primeiro álbum do Abba, lançados no dia 2 de setembro, estão no topo das paradas de streaming, segundo o The Guardian. O retorno do grupo sueco após 40 anos gerou elogios e entusiasmo entre os fãs que se lembram dos lançamentos originais e de um público mais jovem.

Os dois primeiros singles do próximo álbum do Abba, que será lançado em 5 de novembro, ficaram em primeiro e terceiro lugar no ranking de tendências do YouTube em 12 países na sexta-feira (3), incluindo o Reino Unido." I Still Have Faith In You" ganhou 4,4 milhões de visualizações em 24 horas na Grã-Bretanha e "Don't Shut Me Down" 1,4 milhões de visualizações.

Em mais uma confirmação do apelo cruzado das gerações da banda pop, o Abba já acumulou 991 mil seguidores e 5,5 milhões de curtidas no TikTok, apesar de ter aderido à plataforma em 1º de setembro.

O grupo, que fez uma versão para piano de Dancing Queen que recebeu 7,3 milhões de visualizações em seu primeiro post, gerou um grande número de vídeos de fãs da geração Z sincronizando canções ou parodiando cenas do filme Mamma Mia.

Embora o Spotify não tenha atualizado suas paradas desde o lançamento dos singles, ele compartilhou dados que mostram que a banda foi mais transmitida por jovens de 18 a 24 anos, e que sua música tem crescido em popularidade desde 2014, com as transmissões duplicando período. "Dancing Queen" é a faixa mais popular da plataforma, mostram os dados.

Embora o Abba, que lançou todos os seus sucessos anteriores entre 1972 e 1982, seja agora visto como um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos, sua popularidade despencou no final dos anos 1980 e início dos 1990, quando eram cada vez mais vistos como kitsch.

Não demorou muito para que o quarteto sueco voltasse à fama do topo das paradas, no entanto, com o lançamento da compilação Abba Gold: Greatest Hits em 1992, que ainda é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Isso foi seguido pelo popular musical Mamma Mia no palco em 1999 e duas adaptações para o cinema estreladas por Meryl Streep, Pierce Brosnan, Dominic Cooper e Amanda Seyfried, em 2008 e 2018.