Marcelo Labes e Carrascoza vencem prêmio da Biblioteca Nacional

1º lugar, obra vencedora: "Tanta Chuva no Céu", de Volnei Canônica; Editora do Brasil.

Vencedor do prêmio São Paulo de literatura do ano passado com "Paraízo-Paraguay", Labes traz em "Três Porcos" a história de Rafael, um homem que vive dilemas da masculinidade e se redescobre vítima de abusos sexuais diante de memórias recorrentes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fundação Biblioteca Nacional divulgou os vencedores do Prêmio Literário de 2021, nesta sexta-feira (12). O evento é uma das mais importantes premiações literárias do Brasil.

