Branco Mello, dos Titãs, fará cirurgia para retirada de tumor

Foi colocada em Mello uma prótese de plástico especial para substituir os 5 cm da artéria dilatada e uma prótese metálica no lugar da válvula aórtica (espécie de porta que regula o fluxo de saída de sangue do coração para a aorta).

A banda segue com a agenda de shows com a participação do baixista Caio Góes Neves como convidado especial até a volta de Mello aos palcos.

