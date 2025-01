Marcelo e Arleane, Diogo e Vilma e Edy e Raissa estão no primeiro paredão

Diogo e Vilma, Vitoria e Mateus e Diego e Daniele empataram no número de votos. Os líderes decidiram emparedar Diogo e Vilma. Mãe e filho, por sua vez, tiveram direito a um contra-golpe: eles puxaram Vitoria e Mateus para completar o paredão. As duas duplas disputaram a prova bate-volta, que salvou uma das duplas. Confira mais detalhes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Está formado o primeiro paredão do BBB 25: Edy e Raissa, Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma disputam a permanência no reality. Vitoria e Mateus disputaram a prova bate-volta e se salvaram da berlinda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.