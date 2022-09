Marcela Mc Gowan confessa ficada com Gizelly Bicalho para 'testar química'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcela Mc Gowan, 33, e Gizelly Bicalho, 30, eram shippadas pelo público do BBB 20 (Globo), mas não tiveram nada durante o confinamento. A médica e a advogada ficaram muito amigas, mas enquanto a primeira emendou um romance com Daniel Lenhardt, 25, a segunda se dizia heterossexual.

Agora, Marcela revelou que as duas chegaram a ficar para tentar entender se realmente tinham a afinidade que o público apontava entre elas. "Eu já beijei a Gizelly depois do BBB, fomos ver se tinha realmente essa química que o pessoal falava", contou a loira no programa Aqui em Casa, apresentado por Gabriel Rocha e Sarah Biancolini, no YouTube.

No entanto, a dupla percebeu que era melhor continuar apenas como amigas. "Eu amo ela como a minha irmã", afirmou Marcela, que estava acompanhada na atração pela atual namorada, a cantora Luiza Martins.

"Para os fãs de #Gizella, eu estava junto e Luiza também, que [na época] não estava namorando [Marcela] ainda, e rolou o beijo. Já beijaram já. E não tinha essa química, né?", observou Rocha.

Marcela ainda repetiu que realmente não houve nada entre as duas dentro do reality show. "Tem uma cena minha debaixo da coberta com a Gi que o povo achou que a gente estava beijando, mas na verdade ela queria fofocar", afirmou. "Ela achava que o Daniel tinha sido eliminado por questões políticas."