Maquiagens leves e delineados gráficos viram tendência no 'BBB 22'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como já é comum todos os anos, mais uma vez o Big Brother Brasil 22 (Globo) tem ditado tendências de maquiagem e beleza dentro e fora do programa. Delineados marcantes, cores fortes e chamativas, mas também makes mais leves e cuidados com a pele e sobrancelhas são as escolhas dos competidores que estão inspirando os fãs do reality.

"Ano passado a Juliette era maquiadora e fazia a maquiagem de quase todo mundo na casa, era algo mais social e glamoroso. Neste ano, as meninas estão se maquiando com um estilo mais leve e fácil de se replicar", avalia a maquiadora Karen Teixeira, 20, que aponta maior ousadia na maquiagem dos olhos, com colorido e delineados marcantes.

Para Karen, o destaque em ditar tendências tem sido a influenciadora Jade Picon. "Vi muitas pessoas reproduzirem as maquiagens dela. A Renata Santi, vencedora do Corrida das Blogueiras, reproduziu pelo menos três. Tem muita gente fazendo", completou ela, que relata maior engajamento até mesmo em sua página no Instagram quando traz maquiagens do BBB.

A também maquiadora Suzane Nanny, 30, concorda ao dizer que Jade é a "dona e proprietária das tendências". Ela afirma que a sister também utiliza itens que são tendência atualmente em seu próprio estilo, por isso muitos sentem vontade de reproduzir. "Agora, na enorme vitrine que é o programa, seu poder de influência só aumenta", completa.

Ela, que utiliza o nome de Nanny McQueen, conta que entre suas clientes as maquiagens da casa já são um grande sucesso. "Já tive pedidos de maquiagens inspiradas nas makes que as sisters usam nas festas, principalmente os delineados e cores específicas de batom", completa.

Para Juliana Barros, diretora de marketing da Avon, os estilos mais coloridos e criativos fazem sucesso devido até mesmo à pandemia, trazendo "um simbolismo no sentido de viver intensamente", diz. "A vontade das pessoas de voltarem à vida antes da pandemia se reflete no uso desses produtos, já que é ligada ao social".

Outro ponto relevante para essa onda de usar mais cores e formas nas pálpebras é o uso das máscaras, já que o foco agora vai todo para os olhos. Karen Teixeira diz que uma dica para conseguir fazer os delineados gráficos é usar pincel para unhas. "É a coisa mais maravilhosa da vida", brinca.

Porém, além do estilo gráfico de Jade, nomes como Linn da Quebrada e Maria optam por maquiagens mais sociais, com delineados convencionais nos olhos e sombras esfumadas. Suzane diz que o estilo de Maria é o seu favorito na casa, já que "ela mistura um delineado poderoso com pontinhos coloridos em um dia e uma beleza mais 'clean' no outro".

Por outro lado, algumas sisters como Jessi, Laís e Bárbara acabam fazendo uma maquiagem mais leve, seguindo a tendência chamada Makeup No Makeup, que é uma maquiagem para se usar sem parecer que está com muitos produtos. "É como usar uma base mais leve, máscara de cílios com um efeito natural", explica a diretora de marketing da Avon.

Ela ainda elenca alguns produtos preferidos das participantes do reality, já que a Avon é patrocinadora do programa. Dentre eles estão o batom de longa duração, nos tons vermelho e vinho, os delineadores líquidos coloridos e produtos de cuidado com a pele como a Vitamina D e o serum de ácido hialurônico.

Além disso, a atenção dos telespectadores do programa também foi voltada para as sobrancelhas. Para Natália Martins, fundadora do centro de saúde e beleza Natália Beauty, como as máscaras de proteção contra a Covid viraram um acessório que ficará por muito tempo, "a principal forma de se comunicar é pelo olhar, por isso a sobrancelha tem um papel muito mais importante agora".

A clínica de Natália foi responsável pelo tratamento da sobrancelha de Jade, um traço marcante de seu rosto. Ela explica que o procedimento realizado se chama nano pigmentação, e foi feito para harmonizar o olhar da empresária. "Demos um contorno maior no final, porque antes quem olhava ela de longe tinha a impressão de que ela estava brava."

A especialista afirma que agora a tendência é que as sobrancelhas bagunçadas fiquem cada vez mais em alta, justamente por rejuvenescer o rosto e não fugir do natural. "Não é mais aquela sobrancelha cortada na régua extremamente delimitada e alinhada", observa. Suzane completa dizendo que o combo perfeito é a junção entre "sobrancelhas bem trabalhadas somando aos olhos cheios de detalhes, cores, formas e estilos".

Natália diz que um ponto importante para quem gostaria de aderir a essa tendência é não utilizar sombra na hora de preencher a sobrancelha, mas sim pincéis que imitem um lápis, para simular fios. "Além disso, nunca saia fora do natural, sempre observe o que já tem e tente seguir o formato natural para realçar."

Juliana, diretora de marketing da Avon, diz que o programa ao vivo traz o grande desafio de se pensar em produtos para todas as ocasiões. Ao contrário do último BBB, o elenco desta edição se preocupa também com os cuidados com a pele, utilizando produtos de skin care. "Eles usam muito as máscaras faciais", completa.

Para ela, a atitude dos brothers pode influenciar o público a passar a ter mais cuidados com a pele, não apenas do rosto, mas do corpo inteiro, buscando além dos produtos um acompanhamento médico também. "É muito importante mostrar os produtos e suas funcionalidades para uma compra de maior confiança do consumidor."