Juliette diz que mãe pegou Covid, mas está bem e agradece vacinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Juliette Freire, 32, divulgou em seu Instagram que sua mãe está com Covid-19. Sua mãe, Fátima Freire, é do grupo de risco, pois já teve outros problemas de saúde, como um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e também precisou fazer cirurgia no coração.

A maquiadora disse que apenas Fátima contraiu a doença em sua casa, e que isso ocorreu na semana passada, mas já está nos últimos dias.

"Ela está super bem, isoladinha, com todos os cuidados, é claro. Mas ela está vacinada com as três doses. E o meu maior medo da minha vida, hoje, foi só um receio. Então, vacinem-se pare que a gente possa passar por isso de uma forma menos dolorosa, digamos assim", falou a ex-BBB.

"Eu estou muito feliz e grata, e gostaria que todos sentissem o que eu estou sentindo hoje, que é um alívio. Então, é só isso. Vacinem-se! Vacinem-se! Vacinem-se!", continuou Juliette.

Na sequência, a ex-BBB mostrou no vídeo sua mãe, que comemorou estar vacinada.

"Eu estou boa sabe por quê, meu povo? Porque, simplesmente, eu tomei a vacina! As três vacinas! A primeira, a segunda e a terceira, e eu estou esperando pegar a quarta!", diz a mãe da ex-BBB, que a interrompeu dizendo que achava que não teria a quarta dose.

Fátima, então, responde: "Qualquer que vir eu estou pegando. Pegando tudo, vacina, o que vier", disse em tom de brincadeira.