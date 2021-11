Maquiador de Marília Mendonça escapou de acidente porque viajou de carro

Ainda nas redes sociais, ele agradeceu à cantora. "Obrigado por tudo que vivemos juntos, obrigado por me reconhecer como profissional, mas acima de tudo reconhecer e me valorizar como pessoa", escreveu. "Hoje infelizmente nossos caminhos tomam rumos diferentes."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maquiador Eduardo Guimarães, que trabalhava com Marília Mendonça entre outras famosas, estava na equipe que prepararia a cantora para o show que ele faria em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Contudo, ele não viajou no avião particular que caiu na última sexta-feira (5), matando a cantora e parte de seu time.

